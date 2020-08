Geneviève de Fontenay en COLÈRE contre Sylvie Tellier: "Elle a un joint qui a pété, ce n'est pas possible"

Geneviève de Fontenay s'est exprimée sur la disqualification d'Anaëlle Guimbi de l'élection de Miss France dans "Morandini Live". La présidente du comité Miss France est très énervée contre Sylvie Tellier.

Anaëlle Guimbi, 20 ans, une candidate au concours de Miss Guadeloupe 2020, a été écartée de la compétition pour avoir posé sein nu. En cause: trois photos, sein nu maquillé avec une technique de body painting (peinture sur corps, ndlr), pour une campagne contre le cancer du sein. Depuis cette annonce, l'affaire fait grand bruit. Hier matin, dans Morandini Live, Geneviève de Fontenay a réagi. Pour elle, la Miss ne devait pas être évincée du concours.

"La photo est magnifique. Je trouve qu'il n'y a vraiment rien d'indécent. On voit à peine sa poitrine, il y a des fleurs", a expliqué la présidente du comité Miss France. Pour elle, Sylvie Tellier a "eu tort", d'exclure la jeune femme du concours. "Cela n'a rien à voir avec le règlement qui disait qu'il ne fallait pas faire de photos dénudées ou à caractère racoleur. Là, c'est élégant. Sylvie Tellier a un joint qui a pété là. Ce n'est pas possible. Il faut quand même qu'elle arrête."

"C'est inacceptable"

Geneviève de Fontenay va même plus loin, n'hésitant pas à s'en prendre encore une fois à Sylvie Tellier. "Cette Sylvie Tellier commence à déménager. Elle utilise en plus le comité Miss France, comité qui existe depuis 1954. Elle essaie maintenant de s'approprier le centenaire des Miss aussi. Elle fait n'importe quoi. Dans le communiqué qu'elle a fait, c'est elle qui met comité Miss France et elle signe Directrice de la Société Miss France. Elle se sert du comité et ça, c'est inacceptable."