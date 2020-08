Meghan Markle: entourée de ses chiens, elle parle de l'importance du vote féminin lors des élections américaines (vidéo)

Une vidéo vient d'être dévoilée par le mouvement MAKERS Women. On peut y découvrir Meghan Markle aux côtés de l'icône des droits des femmes Gloria Steinem.

Meghan Markle a déjà fait entendre sa voix à propos des prochaines élections américaines et elle ne semble visiblement pas vouloir s'arrêter là. Le mouvement MAKERS Women, une plateforme qui a pour but d'accélérer le mouvement des femmes, à travers des histoires d'expériences réelles, vient en effet de dévoiler une nouvelle vidéo de son engagement.

Dans cette vidéo, qui a été tournée dans la nouvelle propriété de Meghan Markle et du Prince Harry selon Closer, on peut voir l'ancienne actrice discuter avec la journaliste et féministe américain Gloria Steinem. L'objet de leur rencontre ? L'importance du vote féminin lors des prochaines élections présidentielles.

"Si vous ne votez pas, vous n'existez pas"

"Les gens oublient à quel point les femmes comme vous et tant d'autres avant vous se sont battues pour que nous soyons là où nous sommes en ce moment", a déclaré Meghan Markle à la journaliste. "Si vous ne votez pas, vous n'existez pas", a réagi cette dernière.

La vidéo publiée il y a quelques heures n'est qu'un extrait de la conversation complète qui sera dévoilée ce mercredi sur le compte Instagram de MAKERS Women. Dans cet extrait, on peut également voir les deux chiens de Meghan et Harry, Guy et Pula, faire leur apparition.