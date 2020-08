Gad Elmaleh se lance dans la chanson: ses débuts accueillis par une pluie de critiques (vidéo)

L’humoriste a dévoilé son projet d’album en montant sur scène à Toulouse. Des premiers pas dans la chanson qui n’ont guère convaincu.

Ce n’est pas la première fois que Gad Elmaleh pousse la chansonnette sur une scène. Dans le cadre de ses spectacles, l’humoriste a déjà chanté, dansé, joué de la guitare, des percussions… Des incartades qui témoignaient déjà de son envie d’investir le monde de la musique. Mais ce lundi 24 août, Gad Elmaleh a franchi un nouveau pas : il s'est produit sur scène en tant que chanteur, et non plus comme humoriste.

L’événement a eu lieu à Toulouse, sur la scène de la péniche de la Maison Nougaro, lieu fondé et animé par la fille du défunt chanteur, Cécile Nougaro. Ce soir-là, entouré de musiciens de jazz, le quadragénaire a interprété une poignée de chansons de Claude Nougaro : Armstrong, Nougayork, Don Juan, Toulouse…



Ce concert était une première opération de promotion pour le nouveau projet de Gad Elmaleh : un album de reprises de titres du chanteur disparu en 2004. Baptisé "Dansez sur moi", le disque sera dans les bacs le 20 novembre. Un premier extrait, Armstrong, sera dévoilé le 4 septembre. Mais d’ores et déjà, Gad Elmaleh essuie de violentes critiques. "Comment peut-on s’autoriser à saccager des chefs d’œuvres…", s’indigne l’un sur Twitter. "Nougaro doit se retourner dans sa tombe", abonde un autre. "Au début je croyais que c’était un sketch !", s'amuse un troisième.



