Tous en Cuisine: Alizée et Grégoire Lyonnet veulent faire danser Cyril Lignac (vidéo)

Ce mercredi, Cyril Lignac et Jérôme Anthony accueillaient deux prestigieux invités dans leur émission. Alizée et Grégoire Lyonnet étaient derrière leurs fourneaux pour essayer de suivre les consignes du chef étoilé. Au menu : Risotto à la tomate, thon et olives.

Avant de commencer à cuisiner, Alizée et son mari ont mis au défi les deux présentateurs. À quoi ressemblent leurs pas de danse ? À pas grand-chose. Jérôme Anthony n’était "pas du tout en rythme", a remarqué Grégoire Lyonnet. Cyril Lignac, quant à lui, n’était pas à l’aise du tout. "Il danse le mia !", s’est amusé son compère.



