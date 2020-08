Julien Doré : "J’ai décidé de changer de vie"

Julien Doré a accordé une interview au magazine Paris Match. Le chanteur français dont le cinquième album intitulé Aimée sortira début septembre, a confié qu’il avait changé de vie et quitté Paris. "J’ai décidé il y a deux ans et demi de changer de vie, de quitter Paris pour me réinstaller dans le Sud, dans les Cévennes, où je suis né. Grâce à la musique, j’avais atteint certains rêves que j’avais notés sur un bout de papier. Sur ce même bout de papier, il me restait des choses pour ma vie d’homme, comme changer de vie”ou avoir deux chiens. Donc c’est ce que j’ai fait", a expliqué l’artiste.



"Me réveiller chaque matin à l'endroit où je suis né, c'est voir la vie sous un autre prisme. Tous les démons, pressions et ambitions liés à la vie parisienne n'ont plus de prise sur moi", a ajouté Julien Doré.



"J'aspire à continuer à faire les chansons que je veux, les clips que je veux, dire ce que je veux, prendre le temps que je souhaite, disparaître si je le veux. Tant que j'ai ça, ça me va (…) Je ne suis pas monté à Paris depuis novembre 2019 (...). Parce que je n'en ai pas ressenti le besoin", a-t-il précisé.