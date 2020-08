Hollywood sous le choc suite au décès de Chadwick Boseman, star de "Black Panther": les stars lui rendent hommage

Chadwick Boseman est décédé à 43 ans. L'acteur s'est battu contre un cancer du côlon durant quatre ans en privé. "Incarner le roi T'Challa dans Black Panther avait été le grand honneur de sa carrière. Il est mort chez lui, entouré de sa femme et de sa famille", a affirmé sa famille dans un communiqué publié sur les comptes de Boseman sur les réseaux sociaux.

La star du succès planétaire des studios Marvel "Black Panther" a marqué les esprits. Après l'annonce de sa mort, de nombreuses stars lui ont rendu hommage sur Instagram.

Viola Davis, Snoop Dogg, Jason Momoa, la mère de Beyoncé Tina Lawson, Christina Milian, Jared Leto, Ciara, Halle Berry, Pharrell, Gabrielle Union, LeBron James, Chance the rapper, Rob Kardashian, The Weeknd, Kerry Washington, Taraji P. Henson, Kate Hudson, 50 Cent, Michelle Williams, et beaucoup d'autres ont exprimé leur tristesse sur les réseaux sociaux.



Un cancer du colon en 2016



Diagnostiqué avec un cancer du colon en 2016, Chadwick Boseman n'avait jamais publiquement parlé de son état et avait continué à tourner sur les plateaux des grands films hollywoodiens tout en subissant "d'innombrables opérations et chimiothérapie", a encore précisé sa famille.



"C'était un vrai combattant. Chadwick a persévéré à travers tout cela", ont ajouté ses proches dans le communiqué.



Avec "Black Panther" sorti en 2018, Boseman était devenu le premier super-héros noir à qui un film de la franchise Marvel était entièrement consacré.



Réalisé par Ryan Coogler, "Black Panther" avait rassemblé, outre Boseman, un casting d'acteurs noirs parmi les plus prisés de Hollywood (l'oscarisée Lupita Nyong'o, Angela Bassett, Forest Whitaker, Daniel Kaluuya) et bénéficié d'un budget de production et de promotion faramineux.



Adaptation des aventures du premier super-héros noir créé par le studio Marvel Comics en 1966, le film raconte le combat mené par le roi T'Challa pour défendre sa nation de Wakanda, la plus avancée de l'univers Marvel.



Nominé pour l'Oscar du meilleur film -- une première pour une adaptation de bande dessinée -- et encensé par la critique, "Black Panther" avait généré plus d'un milliard de dollars de recettes au box-office.



Ce film avait été célébré aux Etats-Unis comme un moment culturel important pour avoir renversé les stéréotypes en dépeignant un pays africain prospère accueillant des réfugiés et étendant sa technologie aux nations plus pauvres.



Jackie Robinson et James Brown



Avant ce rôle, le plus important de sa carrière, Chadwick Boseman avait incarné la légende du baseball Jackie Robinson dans "42" de Brian Helgeland n 2013, le plus gros succès de l'histoire d'Hollywood pour un film de baseball. Il avait été loué aussi pour son interprétation du chanteur James Brown dans "Get on Up" de Tate Taylor en 2014.



Plus récemment, il était apparu dans "Da 5 Bloods" de Spike Lee. Il devait en outre reprendre le rôle de T'Challa dans un deuxième opus de "Black Panther" prévu pour 2022.



La nouvelle de sa mort a suscité des réactions émues au-delà d'Hollywood. Le candidat démocrate à l'élection présidentielle américaine Joe Biden a aussitôt salué la mémoire de l'acteur. "Le vrai pouvoir de @chadwickboseman était supérieur à tout ce que nous avons vu à l'écran", a-t-il tweeté.



"De Black Panther à Jackie Robinson, il a inspiré plusieurs générations et leur a montré qu'on pouvait être tout ce que l'on désire - même des super-héros", a tweeté M. Biden.



Mark Ruffalo, co-star de Chadwick Boseman dans "Black Panther", a réagi sur Twitter: "Frère, tu étais l'un des plus grands de tous les temps et ta grandeur ne faisait que commencer. (...) Repose en paix, Roi".



La principale organisation américaine de défense des droits civiques, la NAACP, a félicité Boseman pour "avoir montré comment vaincre l'adversité avec grâce" et "marcher comme un roi, sans perdre le contact commun".



Né en Caroline du Sud, fils d'une infirmière et d'un petit entrepreneur, Chadwick Boseman avait aussi des origines au Sierra Leone.