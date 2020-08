Sandro, 39 ans, s'est fait couper les oreilles: "Mes amis ont essayé de m'en dissuader mais j'en avais envie"

En pleine transformation physique, un Allemand de 39 ans a souhaité se faire enlever les deux oreilles, relate le Sun. Son objectif? Ressembler à une tête de mort.

Sandro se fait appeler "Mr Skull Face" à cause de son apparence particulière. Cela fait 13 ans que l'homme défie la nature en subissant des transformations physiques. Il a été opéré 17 fois au total. L'homme a des implants dans les bras et les mains, sur le front. Sa langue est coupée en deux et il s'est fait couper les oreilles.



"Mes amis ont essayé de m'en dissuader mais j'en avais envie", a expliqué l'Allemand, qui affirme se sentir beaucoup mieux dans sa peau. Il a gardé ses oreilles dans un bocal en souvenir. "Si les gens me regardent de travers je m'en fiche! Quand on me dit que je ressemble à un vieil homme malade, je réponds: "merci pour le compliment", a ajouté Mr Skull Face. Ce dernier compte se faire tatouer les yeux et se faire couper le bout du nez.