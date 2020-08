Matt Pokora, au bord des larmes, se souvient de son grand-père atteint d'Alzheimer: "Un jour, il ne m'a plus reconnu" (vidéo)

Matt Pokora a accordé une interview à Brut. Dans cet entretien à coeur ouvert, le chanteur a parlé de son grand-père qui était atteint de la maladie d'Alzheimer lorsque Matt était enfant. Des souvenirs encore douloureux pour l'artiste. Ce dernier a su que son papy était malade lorsqu'il avait 9 ou 10 ans. Mais il ne réalisait pas "les ravages" d'Alzheimer. Il a raconté qu'il se disait: "Il va juste oublier certaines choses. Mais avec les années, en grandissant, je vois qu'on lui enlève sa voiture... que ce ne sont pas juste des mots qu'il oublie. Il commence à oublier des personnes, des prénoms, ce qu'il a fait il y a cinq minutes et puis ça s'empire". "Il y a aussi des moments de démence", a confié le compagnon de Christina Milian.



"Un jour, je suis arrivé et il ne m'a pas reconnu", a raconté la star, ajoutant qu'il avait compris ce jour-là que cette phase allait être difficile pour sa famille. "Quand on arrivait et que ma grand-mère lui disait: "c'est Mathieu, c'est ton petit-fils". Et il disait : "Ah ouais. Ca va ? Et l'école ça va?". Et je lui répondais. Et 40 secondes après: "Et l'école ça va"... Cinq fois de suite, jusqu'au vouvoiement. Là, quand t'as 14 ans et que ton grand-père te vouvoie. Je me rappelle être sorti de la pièce et avoir pleuré. C'était difficile", a précisé le chanteur.



Mais son grand-père, militaire de carrière, se souvenait de son passé dans l'armée. "Il racontait en détail l'histoire de chaque médaille, quand il était en Indochine, ses blessures de guerre, etc", s'est souvenu Matt.

Durant les dernières années de sa vie, son grand-père a été placé dans un centre... "Voir mon grand-père comme ça dans un fauteuil, les yeux dans le vide... ça je l'ai fait une fois et j'ai dit, je suis désolé mais ça je ne peux plus le voir comme ça", a confié l'interprète des Planètes, qui veut désormais sensibiliser les gens à ce problème. Le père d'Isaiah, 7 mois, s'est associé à une fondation qui lutte contre cette maladie.