Seize ans après l'émission, les anciens de la Star Ac' 4 réunis dans un clip en hommage à Grégory Lemarchal (vidéo)

Le 2 octobre prochain, un album hommage à Grégory Lemarchal, décédé de la mucoviscidose, sortira. Le premier single a été dévoilé.

En 2004, Grégory Lemarchal remportait la Star Academy 4. Trois ans plus tard, le chanteur de 23 ans décédait de la mucoviscidose. Aujourd'hui, ceux qui ont partagé l'aventure avec lui ont décidé d'enregistrer un album pour lui rendre hommage. Lucie, Mathieu, Karima, Sofiane, Hoda, Francesca, John, Gauthier, Enrique, Tina, Sandy, Morgane et Radia se sont donc retrouvés 16 ans après l'émission.

"On avait envie de se retrouver, de chanter et on s'est dit: ok, on le fait pour Greg, confie Mathieu Johann à 20 Minutes. On sait notre chance d'avoir pu le connaître et partager un bout de notre vie avec lui. Cela a été une aventure extraordinaire. On est complètement nostalgiques de cette époque." L'artiste a également ajouté qu'il était important de "continuer à se battre contre cette maladie".

"Hyper heureux de se réunir"

Ce vendredi 28 août, le premier extrait de l'album hommage a été dévoilé, avec son clip. "On était hyper heureux de se réunir, explique Marthieu Johann. On n'avait jamais revécu quatre jours ensemble. Ce n'était plus arrivé depuis cette époque. Pendant le tournage du clip, on a beaucoup ri, mais aussi beaucoup pleuré. Ce n'est pas du cinéma. Tout le monde sait ce que c'est d'avoir perdu un pote."

Tous les bénéfices de l'album seront reversés à l'Association Grégory Lemarchal.