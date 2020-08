Décès de Chadwick Boseman, la star de "Black Panther": son dernier tweet était politique (photo)

L'Américain Chadwick Boseman, star du succès planétaire des studios Marvel "Black Panther", est décédé à 43 ans, après une bataille contre le cancer menée pendant quatre ans en privé.

"Incarner le roi T'Challa dans Black Panther avait été le grand honneur de sa carrière", a affirmé sa famille dans un communiqué publié sur les comptes de Boseman sur les réseaux sociaux vendredi. "Il est mort chez lui, entouré de sa femme et de sa famille", ajoute le texte.



Diagnostiqué avec un cancer du colon en 2016, Chadwick Boseman n'avait jamais publiquement parlé de son état et avait continué à tourner sur les plateaux des grands films hollywoodiens tout en subissant "d'innombrables opérations et chimiothérapie", a encore précisé sa famille.

La nouvelle de sa mort a suscité des réactions émues au-delà d'Hollywood. Le candidat démocrate à l'élection présidentielle Joe Biden a aussitôt salué la mémoire de l'acteur. "Le vrai pouvoir de @chadwickboseman était supérieur à tout ce que nous avons vu à l'écran", a-t-il tweeté.



"De Black Panther à Jackie Robinson, il a inspiré plusieurs générations et leur a montré qu'on pouvait être tout ce que l'on désire - même des super-héros", a tweeté M. Biden.



Sa colistière Kamala Harris a dit avoir "le coeur brisé" par le décès de la star, qui avait étudié comme elle à l'université Howard à Washington. "Il était brillant, bon, cultivé et humble", a-t-elle twitté.



Le dernier message posté par Boseman sur Twitter était justement, le 12 août, pour féliciter Mme Harris de sa nomination et encourager les Américains à voter.