MTV Music Awards 2020: les grands gagnants et leurs discours engagés

Lady Gaga, The Weeknd, Taylor Swift... Les gagnants des MTV Music Awards ont pris la parole cette nuit de manière virtuelle ou physiquement, masqués ou non, lors de l'édition 2020 marquée par la crise du Coronavirus et par des graves violences policières à l’encontre de la communauté afro-américaine.

Lady Gaga, réelle "Queen" de la soirée, a remporté 4 prix : meilleure artiste, chanson de l'année, meilleur duo pour son tube "Rain on Me" avec Ariana Grande, et enfin le TriCon Award, une première, pour récompenser son travail d'artiste et de philanthrope. Da,s ses discours, elle a annoncé une renaissance artistique après la crise et a appelé ses fans à porter le masque. "Restez en sécurité, concentrez-vous sur votre esprit et, je vais peut-être avoir l’air d’un disque rayé, mais : portez un masque, c’est un signe de respect."

L'artiste a d'ailleurs elle-même arboré une série de masques à son image : très créatifs et uniques en leur genre.



© BELGA

The Weeknd remporte le prix de la vidéo de l'année pour son clip "Blinding Lights". L'artiste a réclamé que justice soit faite pour Jacob Blake, grièvement blessé par des tirs d’agent de police la semaine dernière dans le Wisconsin, et pour Breonna Taylor, une jeune femme de 26 ans tuée dans son sommeil par des policiers en mars dernier. "C'est vraiment difficile pour moi de célébrer maintenant et d'apprécier ce moment", a déclaré le chanteur, arborant un maquillage de fausses blessures sur son visage. "Alors je vais seulement dire: justice pour Jacob Blake, et justice pour Breonna Taylor."



© BELGA

Le groupe de K-pop BTS a remporté le prix du meilleur groupe/artiste "Pop", récompensant ce genre musical venu principalement du Japon ou de la Corée du Sud.

Megan Thee Stallion a remporté le prix de meilleur artiste Hip Hop. "Merci les canons, merci MTV", a réagi la chanteuse. "Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire que je remporte le prix du meilleur Hip Hop. Merci beaucoup à tous, c'est mon deuxième Moonman, certainement pas mon dernier."

Maluma est reparti avec le prix de la meilleure chanson latino pour "Que pena".

Quant au prix de l'artiste à surveiller, la meilleure nouvelle artiste, il s'agit de Doja Cat, déjà bien connue pour son titre "Say so" qu'elle a interprété durant cette cérémonie inédite.