 Lady Gaga fidèle à elle-même: son florilège de masques loufoques aux MTV Music Awards (photos)

Aux MTV Music Awards, cette année, Lady Gaga a volé la vedette aux autres célébrités. Son secret : des masques buccaux originaux, uniques en leurs genres, à l'image de l'artiste. Elle a d'ailleurs même exhorté le public à porter son masque en toute circonstance.

Cette année, les MTV Music Awards avaient une saveur très particulière, en ces temps de coronavirus. Sur toutes les bouches, non pas de grands sourires pour les photographes, mais bien des masques de protection. Assortis aux tenues, ou non, ces masques étaient bel et bien les invités d'honneur de ce show, en partie en public, mais aussi en virtuel.

Sans conteste, Lady Gaga a volé la vedette à tous les autres artistes, à la fois grâce à sa performance endiablée avec Ariana Grande, mais aussi, comme à son habitude, avec ses tenues farfelues. Cette année, son accessoire indispensable, le masque, était plus épicé que celui des autres invités.

Premier exemple, sur scène, pour recevoir son premier prix de la soirée : un masque très particulier, rose flash, avec une grille transparente. Pas sûr qu'il soit recommandé pour une sécurité maximale, mais l'effet visuel est bien présent.

© AFP/BELGA

Ni une, ni deux, la star s'est changée en coulisse pour venir récupérer son deuxième prix. La voilà arborant deux défenses saugrenues sur un masque rouge. Décidément, elle porte bien mieux le masque que nous tous.

© AFP/BELGA

On ne l'arrête pas : là voilà sur scène pour une performance virevoltante, et malgré tout, la chanteuse a gardé son masque. Vous vous en doutez, il ne s'agit toujours pas du bon vieux masque chirurgical bleu, mais bel et bien d'un masque futuriste high-tech. Son budget explose, mais l'effet est de toute beauté, alors que le jeu de lumières du masque suit les mouvements de sa bouche et les paroles de ses chansons.





© AFP/BELGA

Last but not least, comme on dit chez les Américains : le masque bling-bling. Lady Gaga continue de nous en mettre plein les yeux en venant récupérer son troisième prix de la soirée. Incroyable, mais vrai : ce dernier masque fut recyclé pour une troisième apparition. Croyez-le ou non, la Queen Lady Gaga est remontée sur scène à nouveau pour recevoir un quatrième prix.

Nous vous le disions, c'est elle qui a volé la vedette lors de cette cérémonie décidément complètement d'un genre nouveau.





© AFP/BELGA