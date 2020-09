Gérard Depardieu raconte son arrestation pour conduite sous influence d'alcool

La semaine dernière, l'acteur s'est fait arrêter par la police dans une rue parisienne et a été testé positif à l'alcool. Que s'est-il passé ? Était-ce une soirée trop arrosée supplémentaire ? On connait le penchant de Gérard Depardieu pour la bouteille…

Sauf que l'acteur a raconté sa version des faits sur le plateau du Touche pas à mon poste de la rentrée de Cyril Hanouna.

"J'étais en train de manger à mon couscous boulevard du Maine, je fais comme tout le temps [...] Je fais mon demi-tour sur la ligne blanche et là ils m'arrêtent, a expliqué le comédien. Je leur dis 'bah faites-moi souffler.' À ma grande surprise j'avais 0,29".

Selon la nouvelle réglementation en France, la limite est fixée à 0,5g par litre de sang, ce qui équivaut à 0,25 mg par litre d'air expiré.

"0,29 honnêtement c'est une salade très vinaigrée", a-t-il ajouté. Il est alors emmené au commissariat où il subit un second test.

"Et là je prends le second éthylotest, je tombe sous 0,27, bah dis donc je reste 10 minutes de plus et y a plus rien !", lâche-t-il encore.

Les policiers l'ont laissé repartir mais sans son scooter et avec une amende. Contrairement à ce qu'a prétendu Le Point, il n'a donc eu droit à aucun traitement de faveur.