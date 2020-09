Jugée sur sa prise de poids, Enora Malagré répond aux critiques: "J'en bave assez…"

Samedi, Enora Malagré participait à Fort Boyard aux côtés d'Alice Detollenaere, Camille Lacourt, Moussa Niangane et Yoann Riou. De beaux défis à relever afin de récolter de l'argent pour une association.

Mais certains téléspectateurs, plutôt que d'apprécier le défi sportif, le caractère humain ou tout simplement le divertissement que propose cette émission, ont préféré en mettre plein la figure d'Enora Malagré.

L'ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon Poste a été la cible de critiques très virulentes sur sa prise de poids.

En effet, elle a pris 10 kilos ces derniers mois, mais pour une raison pas très amusante… "Lâchez-moi. Et les élégants qui ont noté ma prise de poids, j’ai pris 10 kilos à cause d’un traitement atroce et je vous dis m****. J’en bave assez, merci", a-t-elle écrit dans un tweet.

À 40 ans, Enora Malagré souffre en effet d'endométriose, ce qui l'empêche notamment de devenir maman. Difficile pour elle qui vient de fêter ses 40 ans.

"Pas facile pour moi. Malade, pas d’enfant. Mais je suis en vie, j’ai de la chance et vous êtes là avec votre bienveillance et votre soutien. Merci les amis. Je vous serre contre moi. Que la joie demeure. Toujours", avait-elle écrit ce jour-là.