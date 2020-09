Ce sosie du Prince Harry ne gagne plus un sou depuis le départ du couple royal aux États-Unis

Henry Morley, 31 ans, n'est plus demandé du tout depuis le départ du duc et de la duchesse de Sussex aux États-Unis, confie-t-il au Dailymail. Un gros manque à gagner pour ce jeune homme qui facturait presque 1.700 euros chacune de ses prestations en tant que sosie du Prince Harry. Cette activité lui rapportait en moyenne 2.800 euros par semaine, peut-on lire dans le tabloïd britannique.



"Il y a beaucoup de business qui ne veulent plus utiliser Harry et Meghan pour se promouvoir parce qu'ils pensent qu'ils ont abandonné le pays", estime Henry Morley, par ailleurs mécanicien. "S'il se tient à l'écart du grand public, alors ma carrière est terminée", lâche-t-il.

Henry Morley a l'habitude d'attirer les regards des passants à cause de sa ressemblance avec le Prince Harry, ce qui rend sa petite amie jalouse, raconte-t-il. "Pour être franc, je ne fais même plus attention, on me dit que je lui ressemble depuis que j'ai 18 ans".

Henry admet que l'illusion tourne court dès qu'il prend la parole, à cause de son accent prononcé du Yorkshire. Mais cela ne l'a pas empêché de jouer au Prince Harry dans de nombreuses boîtes de nuit à travers la Grande Bretagne, ou de donner le bras à une dizaine de sosies de Meghan.