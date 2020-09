François Damiens: découvrez son étonnante passion (vidéo)

Interrogé sur ses éventuelles passions secrètes, François Damiens a affirmé avoir un intérêt particulier pour... les boîtes de sardines.

François Damiens était l'invité du RTL INFO 13H à l'occasion de la sortie du film "Le bonheur des uns". L'acteur s'est confié sur son succès, ses amis ou encore sa collaboration avec Florence Foresti, qui lui donne la réplique dans ce nouveau long métrage. Mais au cours de cet entretien, notre journaliste Alix Battard a découvert un fait étonnant, voire bizarre, à propos du comédien.



"J'ai une passion pour les boîtes de sardine", a lancé François Damiens avec le plus grand sérieux. Une énième facétie ? Pas du tout. "Je les collectionne depuis une quinzaine d'années, révèle-t-il. Je les mange d'abord, puis je les expose dans des tableaux. Je les trouve magnifiques". Et l'acteur de développer : "Ça a démarré comme ça. Un jour j'étais dans une poissonnerie, j'en ai acheté deux, trois puis quatre, cinq. Ça ne coûte pas trop cher non plus. Pour deux, trois euros vous faites un chouette petit cadeau d'anniversaire. Maintenant je reçois des boîtes chaque année."

François Damiens a même un truc étonnant pour les cuire. "C'est délicieux !", se réjouit-il.