Peter Facinelli (Twilight) affiche une impressionnante perte de poids pour lutter contre le cancer de la prostate

Il est la star des films "Twilight" et "Can't Hardly Wait". Peter Facinelli (46 ans) a prouvé que le temps n'a pas beaucoup d'impact sur lui ce mardi, lorsqu'il a posté un cliché sexy en noir et blanc sur son compte Instagram, vêtu d'un simple caleçon noir.

Sur ce cliché, l'acteur et producteur américain affichait sa nouvelle silhouette svelte: 16 kilos en moins, perdus lors du confinement lié à la pandémie du coronavirus.

"Tout est à l'arrêt en ce moment et je voulais me concentrer sur moi-même", a déclaré l'acteur de 46 ans au magazine People.

"J'ai donc beaucoup médité, beaucoup lu et beaucoup grandi personnellement et je voulais juste voir physiquement si je pouvais être aussi en forme que possible." L'acteur s'est décrit "lent" dans le passé et maintenant qu'il est plus maigre, il se sent plus svelte et plein d'énergie.

Peter - qui partage trois enfants avec son ex-femme, Jennie Garth (Kelly Taylor dans la série Beverly Hills) - a également décidé d'afficher sa nouvelle silhouette allégée pour une bonne cause.

En partenariat avec la "Prostate Cancer Foundation", fondation qui lutte aux Etats-Unis contre le cancer de la prostate et la marque de sous-vêtements pour hommes Nic Tailor, Facinelli a publié une photo intime lançant un défi aux autres hommes de faire la même chose que lui: limiter une prise de poids dans le but de sensibiliser au cancer de la prostate.