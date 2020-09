Le prince Harry et Meghan rendent hommage à Diana pour l'anniversaire de sa mort (vidéo)

Le duc et la duchesse de Sussex ont visité une école maternelle de Los Angeles fréquentée par des enfants issus de milieux défavorisés ce mardi. Aux abords de l'établissement scolaire américain, Harry et Meghan ont planté avec les enfants des myosotis à la mémoire de la princesse Diana, décédée il y a 23 ans jour pour jour.

Sur Instagram, la Ligue d'assistance de Los Angeles (@assistanceleagueoflosangeles) s'est réjouie de cette visite surprise en publiant des photos de Meghan et Harry en train de planter des fleurs aux côtés des enfants avec cette légende: "Les enfants de notre centre d'apprentissage préscolaire ont eu une merveilleuse surprise lorsque le duc et la duchesse de Sussex sont venus hier!"

"En plus d'aider les enfants à replanter le jardin du Centre d'apprentissage préscolaire, ils ont passé du temps avec eux, ont partagé leur appréciation pour la nature, et ont insisté sur l'importance d'avoir une alimentation saine. Nous apprécions vraiment le temps qu'ils ont consacré à nos élèves."

Même s'ils ont décidé de se retirer de leurs fonctions au sein de la famille royale et, qu'ils ont déménagé en Californie pour pouvoir jouir d'une plus grande intimité à l'abri de la curiosité des journalistes, le prince Harry et son épouse Meghan multiplient les apparitions publiques.

Au cours du week-end, Harry a fait une apparition via visioconférence lors de laquelle il a raconté à quel point il était déterminé à aider des causes proches de lui et de "Meg". Dans un chat vidéo avec la Rugby Football League, il a déclaré: "Notre petit bonhomme (son fils Archie) est notre priorité numéro un, mais notre travail est notre deuxième priorité. Et nous essayons simplement de faire tout ce que nous pouvons pour rendre le monde meilleur."

Au cours de cette discussion, Harry a également promis de passer l'été prochain au Royaume-Uni, ajoutant qu'il serait rentré plus tôt à la maison s'il n'y avait pas eu les restrictions liées au Covid.