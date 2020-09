Deborah n'a pas encore démonté son sapin de Noël et suscite un grand débat sur les réseaux sociaux

Mettre les décorations de Noël sont pour beaucoup une tradition avant les fêtes de fin d'année. Et c'est pour certains un moment plein d'amertume lorsqu'il faut les enlever au début du mois de janvier. Deborah Hitchins, une maman active, a généré un énorme débat lorsqu'elle a partagé une photo de son salon ce 1er septembre dans lequel elle déguste un ragoût. En arrière plan se trouve son sapin de Noël dont elle a allumé la guirlande. Elle n'a toujours pas eu le temps de démonter son sapin et se demande si cela vous encore la peine, sachant que dans 3 mois, elle devra de nouveau s'y atteler.

Sur la page Facebook "Family Days. Tried and tested", elle écrit: "D'accord, je l'admets. Nous sommes en septembre et je n'ai toujours pas réussi à démonter le sapin de Noël. Avec les enfants qui retournent à l'école dans quelques jours, je peux presque oublier que les événements de 2020 se sont passés..."

Et à seulement 114 jours avant Noël, Deborah se demande maintenant si elle devrait retirer le tout - pour le remettre en place dans trois mois. Dans sa tête, elle a déjà une petite idée de ce qu'elle va décider: "Je ne pense pas que ce soit nécessaire de gaspiller de l'énergie pour le démonter maintenant."

Sans surprise, son message a suscité un débat dans les commentaires, rapporte le journal du Sun. Mais, étonnamment, l'écrasante majorité des abonnés de cette page sont fans du concept de l'arbre de Noël toute l'année.

L'un d'eux a répondu à Deborah: "Le mien reste en place toute l'année! Je l'appelle mon" arbre pour toujours "et je le décore pour les différentes fêtes!"

Un autre a ajouté: "J'adore le fait qu'il soit toujours en place. J'ai été très tenté de mettre mon sapin au début du confinement lié à la pandémie du nouveau coronavirus mais j'ai résisté."

Plus négatif, un abonné ne partage pas du tout l'avis de Deborah: "Je me demande simplement comment vous allez réussir à réinjecter l'esprit de Noël le moment venu après l'avoir eu avec vous toute l'année".