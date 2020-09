Mélissa Theuriau partage des photos émouvantes de la rentrée scolaire de ses enfants

Très discrète sur sa vie privée et son mariage avec Jamel Debbouze, la journaliste française Mélissa Theuriau a enfreint la règle qu'elle s'est imposée de partager le moins possible son intimité avec le public quand elle a posté sur son compte Instagram ce lundi 1er septembre deux photos d'elle en train de déposer ses enfants à l'école: Léon, 11 ans et Lila, 9 ans.

Les deux clichés de la journaliste avec ses enfants sous les bras ont été accompagnés de cette légende: "Bonne rentrée à tous. Les enfants ont attendu ce retour à l'école. Et nous aussi. Courage pour affronter un quotidien différent, normé et un peu angoissant. Mais ils s'adaptent mieux que nous!", a-t-elle conclu.