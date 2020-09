Virginie Efira raconte le tournage des scènes de sexe avec Omar Sy

Virginie Efira et Omar Sy jouent dans Police, le nouveau film d'Anne Fontaine. L'actrice incarne une policière qui tombe amoureuse de son coéquipier Aristide, interprété par Omar Sy. La Belge et le Français ont dû tourner des scènes de sexe pour le long-métrage.

Le comédien installé aux Etats-Unis n'est pas habitué à ce type de moments lors des tournages. Il a donc été guidé par Virgnie Efira, habituée des scènes romantiques.



"Il a fait peu de personnages sexués jusqu'ici. Omar a ce grand corps et cette virilité évidente, mais il a un regard d'enfant et c'est très intéressant. c'est vrai que ce n'est pas évident de partager une intimité avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. L'idée, c'est de dédramatiser tout ça et d'y aller, même si ce n'étaient pas non plus des scènes très très chaudes", a confié la femme de 43 ans au Journal du dimanche.