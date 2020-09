Faustine Bollaert dévoile une photo inédite de sa robe de mariée

Faustine Bollaert vient de célébrer son anniversaire de mariage le 1er septembre. La journaliste de 41 ans a dit "oui" à l’écrivain Maxime Chattam il y a 8 ans. A l'occasion de leurs noces de coquelicot, la présentatrice de Ça commence aujourd’hui a publié une photo d'elle dans sa robe de mariée. "Une robe. Une vie", a écrit la mère de Peter et Abbie.



Vous devez Une image instagram a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

En mai, c'est Maxime Chattam qui déclarait son amour à sa femme sur Europe 1. "J’ai trouvé ce confinement formidable, car c’est le meilleur moyen de vous prouver que vous avez trouvé la personne parfaite (...) Il n’y a jamais eu un jour de trop et c’était un moment formidable de se retrouver en tête-à-tête avec celle qu’on aime. Quand on se rend compte qu’au bout de ces deux mois, tout s’est très bien passé et qu’on est toujours aussi heureux l’un avec l’autre, il y a du bon à tirer de ces moments difficiles", avait dit l'homme amoureux.