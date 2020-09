Miss France: Vaimalama Chaves dévoile le visage de son compagnon sur Instagram (photos)

Vaimalama Chaves, Miss France 2019, est en couple avec Nicolas Fleury, un champion de VTT. Une relation qui dure depuis plusieurs mois. Les amoureux de retour de leur voyage en Polynésie française ont décidé d'afficher leur amour au grand jour.



Le sportif de haut niveau et la reine de beauté ont tous les deux publié des clichés de ce séjour sur Instagram. "Un voyage vient de se terminer, un autre s’apprête à commencer. Nous n’étions peut-être pas destinés, mais sois sûre que je te rendrai cinglé !", a écrit Vaimalama Chaves.



"Retour en métropole après avoir passé 2 mois à sillonner la Polynésie Française accompagné de ma guide et amoureuse de choc, nous voici rentrés à la maison. Merci à la Polynésie et à ses habitants pour l’accueil incroyable, les paysages à couper le souffle et les 4kg que j’ai ramené avec moi", a publié Nicolas Fleury.

