Paul (Les 12 coups de midi) se dévoile: "Il y a des choses que j'aurais préféré oublier"

Il est le candidat emblématique de l’émission "Les 12 coups de midi", animée par Jean-Luc Reichmann sur TF1. Paul El Kharrat, surnommé "Wiki Paul" pour ses connaissances inépuisables, a gagné pas moins de 152 fois de suite le jeu de culture générale. C’est Eric qui détient le titre de "Plus grand maître de midi" de tous les temps, comme l’avait annoncé l’animateur sur son compte Instagram, avec 199 victoires au compteur. Paul a su marquer les esprits par sa personnalité.

L’étudiant en histoire âgé de 20 ans, atteint d’une forme d’autisme (dit autisme "Asperger"), voit sa condition comme une force et non un handicap: "À la différence d'autres autistes, je n'ai pas de problèmes psycho-moteurs. Il y a des choses que j'aurais aimé oublier, et qui restent gravées dans ma mémoire. Mais cette mémoire m'a aussi permis de me souvenir d'énormément de choses et de faire 153 émissions", a-t-il confié à nos confrères de RTL France, alors qu’il sort un livre sur son expérience, intitulé, "Ma 153e victoire", aux éditions Harper Collins.





Récemment, l’ancien candidat qui a développé des liens d’amitié avec l’animateur, a expliqué ce qu’il a fait de ses près de 700.000 euros de gain.