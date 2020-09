Covid-19: la tournée de l'humoriste Gad Elmaleh reportée

La tournée du nouveau spectacle de l'humoriste Gad Elmaleh, qui devait débuter le 8 septembre, a été reportée en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie du nouveau coronavirus, a indiqué jeudi la production.

"Compte tenu des nombreuses incertitudes dans le contexte sanitaire actuel, la sécurité du public et des équipes étant au coeur de nos priorités, c'est avec un immense regret que Live Nation et Gad Elmaleh ont pris la décision de reporter la tournée de son nouveau spectacle +D'ailleurs+ qui devait débuter le 8 septembre dans toute la France", détaille-t-elle dans un communiqué.

Ce spectacle, "complet depuis des mois" et qui devait débuter dans le Haut-Rhin, était l'un des spectacles les plus attendus de la rentrée.

Et pour cause: son dernier one man show ("Sans tambour") remonte à cinq ans. Il avait été suivi d'une tournée internationale et d'un spectacle en anglais.

Sur son compte Instagram, l'artiste franco-marocain de 49 ans a fait part de "son immense regret". La production, qui n'a pas avancé de date de report, promet un nouveau rendez vous lorsqu'un "protocole précis assurera la sécurité des spectateurs et des équipes à 100%".

En 2019, l'humoriste star a été accusé de plagiat sur les réseaux sociaux, une polémique qui a égratigné son image. En septembre de la même année, il avait reconnu dans les pages du Parisien "une partie de vrai" dans ces accusations, qui ont mis un coup de projecteur sur les pratiques pas toujours reluisantes dans le milieu concurrentiel du stand-up.