Samuel La BIhan, acteur engagé pour la planète: découvrez son invention pour valoriser les déchets plastiques

L'acteur Samuel Le Bihan est très engagé en faveur de l'écologie depuis de nombreuses années. Mais ces derniers temps, ses convictions ont pris de l'ampleur et se sont concrétisées par un projet sérieux : transformer les déchets plastiques en carburant.

À côté de son métier d'acteur, il travaille, avec son associé, François Danel, pour sa fondation Earthwake. Leurs travaux ont fini par aboutir puisqu'ils sont parvenus à faire rouler des camions poubelles grâce à un carburant généré avec des déchets plastiques.

Pour y parvenir, la fondation a travaillé avec Christofer Costes qui a inventé une "machine" qui permet, et c'est une première mondiale, de valoriser les déchets plastiques en les transformant en carburant pour un coût réduit.

Il y a peu, Samuel Le Bihan confiait son sentiment à Télé Star, à propos de la crise sanitaire actuelle et de son impact sur l'environnement. "Pour moi, ça passe par l'économie : il faut que l'écologie soit rentable. Si on peut recycler la matière dont on fait les masques, le vrai problème, ce sont les élastiques, dont les émanations sont très toxiques. C'est là que les pouvoirs publics ont un rôle à jouer. On ne pourra jamais se passer de plastique, mais ce n'est pas une raison pour s'interdire de développer des solutions, même provisoires".