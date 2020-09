Harry et Meghan: l'accord signé avec Netflix fait grincer des dents... à Hollywood et au sein du palais royal

Alors qu'ils cherchaient leur bonheur qu'ils ne trouvaient pas au sein de la Maison Royale d'Angleterre, Harry et Meghan avaient promis que tout accord commercial signé dans leur futur serait étudié par les conseillers du palais. C'est donc le sort qui est également réservé à leur accord de plusieurs millions de dollars avec la plate-forme Netflix.

Une source du palais a (ré)affirmé qu'en dépit de l'abandon des fonctions officielles, tout projet à but lucratif serait "sujet à discussion", confirme ce matin le Daily Mail.

L'annonce de ce contrat à plusieurs milliers de dollars ne fait pas que des heureux. Le contribuable britannique garde en mémoire que les Sussex n'ont toujours pas remboursé les 2,4 millions de livres sterling dépensés pour la rénovation de leur résidence, le Frogmore Cottage situé aux abords du château de Windsor.

Harry et Meghan ont communiqué mercredi qu'ils avaient fondé une société de production pour réaliser des documentaires, des longs métrages, des émissions scénarisées et des programmes pour enfants.

Ils ont promis de créer un "contenu percutant qui favorise le passage à l'action''. Le directeur général de Netflix, Ted Sarandos, a confirmé cet accord et a évoqué un contrat avec "une portée sans précédent'' pour son entreprise.

Les observateurs de la couronne britannique s'attendent à ce qu'ils réalisent des contenus comprenant "la santé mentale", une série animée sur les femmes, un documentaire sur la nature et des émissions sur le service communautaire.

Du côté de Hollywood, cette collaboration fait également grincer des dents. Des producteurs depuis longtemps dans le métier se demandent pourquoi ce contrat n'a pas été offert à des jeunes talents prometteurs ou à des gens expérimentés, alors que le CV de Meghan et Harry en terme de production est inexistant ou "tient sur un timbre poste", détaillent plusieurs sources.

En septembre 2021, une évaluation globale de la retraite de Meghan et Harry sera faite par les collaborateurs du palais pour leur accorder une indépendance financière complète.

Une source du palais a déclaré au Mirror: "Harry et Meghan sont partis en tant que membres actifs de la famille avec les meilleurs voeux de bonheur de la part de tout le monde et on espère sincèrement qu'ils trouveront le bonheur qui semblait faire défaut à leur vie."