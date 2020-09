Lloyd Cadena, youtubeur suivi par des millions d'abonnés, est mort à l'âge de 26 ans

Le jeune homme, dont les vidéos étaient très suivies aux Philippines, est décédé à l'âge de 26 ans.

Lloyd Cadena, youtubeur philippin, et star des réseaux sociaux, est mort. Ses proches ont annoncé son décès sur Facebook via sa page officielle, sans en préciser la cause.

"C'est avec le cœur lourd et une profonde tristesse que nous vous annonçons la disparition prématurée de notre cher frère Lloyd Café Cadena. On se souviendra de lui pour toute la joie et les rires qu'il a partagé avec tout le monde. Notre famille demande vos prières, votre respect et de l'intimité durant cette période", ont-ils écrit.

La chaîne Youtube de Lloyd Cadena est suivie par plus de 5,3 millions d'abonnés. Il avait ouvert sa chaîne en 2010 et y proposait des déballages de produits, des farces, des recettes de cuisine, du lifestyle, toujours avec beaucoup d'humour.







Vous devez Un poste Facebook a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.