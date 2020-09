Décès d'Annie Cordy: Angèle partage un souvenir inoubliable (photo)

De nombreuses personnalités ont rendu hommage à Annie Cordy, décédée vendredi à l'âge de 92 ans. Plusieurs d'entre elles n'ont pas manqué de mettre en avant la belgitude de la célèbre chanteuse et comédienne, qui restera avant tout pour beaucoup l'interprète de "Tata Yoyo" et "La bonne du curé".

La chanteuse Angèle et ses parents, Marka et Laurence Bibot, ont partagé la même photo sur leur compte Instagram. Il s'agit d'un "moment inoubliable" qu'ils ont vécu avec l'artiste le 24 juillet 2004 aux Francofolies de Spa.







"La France est mon pays et la Belgique ma patrie"

Léonie Cooreman est née à Laeken, quartier de Bruxelles, le 16 juin 1928. "La France est mon pays et la Belgique ma patrie", disait-elle. Blonde piquante, elle débute dans des orchestres en chantant des standards américains, avant d'être engagée comme meneuse de revues au "Boeuf sur le Toit" à Bruxelles, puis à Paris au "Lido" en 1950 où elle devient Annie Cordy.

D'opérettes en comédies musicales ("La Route fleurie" avec Georges Guétary et Bourvil, "Visa pour l'amour" avec Luis Mariano, "Hello Dolly"), en passant par le rire, la chanson, le théâtre, le cinéma et les téléfilms, l'infatigable fantaisiste fait preuve d'un perfectionnisme quasi maniaque. Elle enchaîne répétitions, tournées, enregistrement de chansons et plateaux de cinéma, à un rythme impressionnant.

Et l'amuseuse professionnelle était également une excellente actrice. Après avoir débuté avec Sacha Guitry ("Si Versailles m'était conté", 1953), elle a élargi et ému son public par des rôles dramatiques dans "Le Passager de la pluie" de René Clément, "Le Chat" (Pierre Granier-Deferre) ou "La Rupture" (Claude Chabrol). En 2015, elle sonne tout aussi juste dans son rôle de grand-mère fugueuse dans "Les souvenirs" de Jean-Paul Rouve.