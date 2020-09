Décès d'Annie Cordy: quand la Belge reprenait "Ça ira mieux demain" en plein confinement

Pour toute une génération, elle était "Tata Yoyo" ou "La bonne du curé". A 92 ans, la chanteuse Annie Cordy est décédée, après une carrière entre music-hall, chansons rigolotes et cinéma, portée par l'envie d'amuser avant tout. La chanteuse et comédienne belge s'est éteinte vendredi à Vallauris (Alpes-Maritimes), a indiqué sa nièce Michèle Lebon à l'AFP.



"Ca ira mieux demain"



La femme qui gardait le sourire en toute circonstance avait donné du courage à la population belge en participant à une vidéo lancée par Vincent Taloche et Virginie Hocq au début de la crise du coronavirus.



Au mois de mars, les artistes avaient choisi "Ca ira mieux demain", une chanson d'Annie Cordy.



25 personnalités avaient participé à ce projet dont Richard Ruben, Benoit Poelvoorde, Olivier Leborgne, Philippe Geluck, Charlie Dupont et Tania Garbarski, Cécile Djunga, Kody, Renaud Rutten, Fabian Le Castel, Pablo Andres, Bruno Coppens, Jérôme de Warzée, Manon Lepomme, Zidani.



Le titre datant de 1976 n'avait pas été choisi au hasard. Il avait pour but de donner du courage aux Belges confinés grâce aux paroles positives.

La version originale: