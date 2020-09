Décès d'Annie Cordy - un de ses derniers messages: "Profitez, profitez!" (vidéo)

La chanteuse et comédienne belge Annie Cordy, interprète de succès populaires comme "Tata Yoyo" et "La bonne du curé", est décédée vendredi en France à l'âge de 92 ans après une carrière entre music-hall, chansons et cinéma.



De nombreuses personnalités ont rendu hommage à l'artiste, dont Jean-Luc Reichmann. L'animateur et acteur a partagé une vidéo envoyée par Annie Cordy sur Twitter et Instagram. "Cette semaine, Annie Cordy m’a envoyé un tellement joli message", a écrit l'animateur des 12 coups de midi en légende.



Dans la vidéo, Annie Cordy s'adresse à Jean-Luc Reichmann avec des mots tendres. "Youhou, bonjour Jean-Luc, bonjour à vous tous. J'espère que vous allez passer un bon moment. Ecoutez-moi. Profitez, profitez! Vive la Belgique, vive la France. Je vous embrasse gros gros gros", a lancé la chanteuse belge.



L'homme de 59 ans n'a en pas dit plus concernant la raison de ce joli message qui lui était adressé. "Annie, je ne vous oublierai jamais", a simplement conclu l'acteur, affecté par le décès de la star.



