Décès d'Annie Cordy: Frédéric François dévasté par la disparition de son amie

La chanteuse et comédienne belge Annie Cordy, interprète de succès populaires comme "Tata Yoyo" et "La bonne du curé", est décédée vendredi à l'âge de 92 ans près de Cannes, dans le sud de la France. De nombreuses personnalités lui ont rendu hommage. Parmi elles, le chanteur Frédéric François.

"Ce soir, je suis un enfant qui pleure. Je pleure ce clown gentil et adorable qui m’a tant fait rire, et qui aujourd’hui me rend triste. Annie Cordy était mon amie, elle représentait la bonne humeur, la joie de vivre, elle faisait raisonner le rire de la Belgique à travers le monde entier. Je partage avec vous ce message qu’elle m’avait adressé pour mes 50 ans de carrière. Et du fond du cœur, je veux lui crier ici combien je l’aime. Pour toujours", écrit le chanteur sur sa page Facebook.

Avec son tablier immaculé de "bonne du curé", ses nattes articulées de "Frida Oum Papa" et son truc en plumes de "Tata Yoyo", la reine du music-hall français a consacré sa vie à la scène où elle ne voulait donner "Que du bonheur", titre d'un spectacle jazz et swing qu'elle donna au Casino de Paris et à l'Olympia. D'opérettes en comédies musicales, en passant par le rire, la chanson, le théâtre, le cinéma et les téléfilms, l'infatigable fantaisiste fait preuve d'un perfectionnisme quasi maniaque. Et l'amuseuse professionnelle était également une excellente actrice.