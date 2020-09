Voici où vivait Annie Cordy depuis 2013: une région qu'elle aimait tout particulièrement

La chanteuse et comédienne buxelloise Annie Cordy, interprète de succès populaires comme "Tata Yoyo" et "La bonne du curé", est décédée vendredi à l'âge de 92 ans près de Cannes, dans le sud de la France.



La demeure d'Annie Cordy en France © RTL INFO

Notre journaliste Emmanuel Dupond et notre caméraman Regjep Ahmetaj se sont rendus sur place, dans le quartier où habitait l'artiste. Annie Cordy a fait un malaise ce vendredi vers 18h dans sa propriété située sur les hauteurs de Cannes. Les pompiers sont arrivés rapidement sur place et ont constaté un arrêt cardiaque. Ils n'ont pas réussi à la réanimer. Sa nièce, Michèle Lebon, avec qui elle vivait depuis quelques années, a confirmé un peu plus tard dans un communiqué qu'Annie Cordy est "partie en quelques minutes", selon ses propres mots.



"Dolly", en hommage à la célèbre chanson interprétée par Annie Cordy? © RTL INFO

La chanteuse habitait le sud de la France depuis 2013. Elle avait acheté une propriété à Cannes avec son mari dans les années 70. Elle partageait alors sa vie entre Paris et le sud de la France. En 2013, elle a décidé de vendre son appartement parisien pour s'installer définitivement dans le Midi. Depuis, Annie Cordy vivait en retrait. La retraite était cependant un mot que l'artiste elle-même n'aimait pas particulièrement. Certains témoins indiquent qu'ils la voyaient parfois au marché de Vallauris le dimanche matin. La Belge vivait en tout cas discrètement et simplement dans la région du sud de la France, qu'elle affectionnait tout particulièrement.



Un petit mot laissé devant la maison d'Annie Cordy © RTL INFO