Virginie Hocq, proche d'Annie Cordy, s'est rendue à Cannes: "Elle est partie sans douleur"

Les hommages à Annie Cordy, décédée vendredi à 92 ans, continuaient d'affluer ce samedi du monde du spectacle. C'est à Vallauris, près de Cannes en France, que la chanteuse Belge a rendu l'âme. RTL INFO s'est rendu sur place et a rencontré l'humoriste belge Virginie Hocq, une proche d'Annie Cordy. Elle témoigne: Depuis toutes ces années avec ce noyau qui l'entoure, on fait ses anniversaires. On pensait tous que c'était peut-être le dernier, mais ça se prolongeait toujours un petit peu. Mais là, c'est rapide. Nous étions venus en juin pour fêter son anniversaire. On se disait qu'on était partis pour une centaine d'années voire plus. Et puis, ça arrive comme ça."

Pour Virginie Hocq, la fin de vie d'Annie Cordy présente un seul point "réjouissant": "Une seule chose me réjouit et je ne suis pas la seule à partager cet avis. Elle est partie sans douleur. Sans une grave maladie. Le fil s'est coupé, la lumière s'est éteinte. Le rideau s'est fermé. Quoi de plus beau pour une artiste que d'imaginer une fin comme celle-là."

Pour Virginie Hocq, Annie Cordy sera "intemporelle": "On va écouter un son, elle sera là. Regarder un film, elle sera là. On se souviendra toujours d'Annie Cordy."

Annie Cordy sera inhumée à Cannes dans le caveau familial.