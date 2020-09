Vincent Taloche surpris par le décès d'Annie Cordy: "Je l'ai eue au téléphone il y a une quinzaine de jours"

L'une des plus grandes artistes belges nous a quitté: Annie Cordy est décédée ce vendredi soir à l'âge de 92 ans. Elle laisse derrière elle un immense vide dans la famille des professionnels du spectacle. Humoriste, Vincent Taloche a eu l'occasion de nouer des liens d'amitié avec Annie Cordy au fil des années. Il dit avoir été surpris par l'annonce du décès de son amie.

"Je l'ai eue au téléphone il y a une quinzaine de jours, c'est ça qui m'a un peu surpris hier soir d'apprendre par Virginie (ndlr: Virginie Hocq, une autre artiste proche d'Annie Cordy) son décès. Parce que je trouvais qu'au téléphone elle avait encore une bonne forme", s'est exprimé Vincent Taloche.

L'humoriste belge rappelle d'ailleurs qu'Annie Cordy était encore tout à fait active. "La dernière fois qu'on a fait quelque chose ensemble, c'était il n'y a pas longtemps. C'était pendant le covid, la fameuse chanson 'Ça ira mieux demain', avec tous les humoristes belges qui ont repris avec elle", a indiqué Vincent Taloche.

"Donc moi j'avoue que, oui c'était une dame qui avait un certain âge, mais j'ai été profondément surpris et peiné hier. Parce que l'avoir il y a une quinzaine de jours au téléphone et avoir sa voix, où elle me gronde, parce qu'elle adore gronder: 'Est-ce que tu as pris soin de toi, et de ton frère?'. C'était une sorte de marraine comme ça. Qui était autoritaire, mais dans le bon sens du terme", a confié l'humoriste belge.