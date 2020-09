"Et moi, je n'ai pas de voix?": la question agacée que Meghan Markle a posée à Kate, William et Harry lors de leur première conférence conjointe

Vous vous souvenez peut-être de cette première conférence que le prince William, son épouse Catherine, le prince Harry et sa fiancée de l'époque, Meghan Markle, ont organisé avec l'ensemble des journalistes pour présenter leurs prochains objectifs pour leur fondation qui a l'époque était commune. Cet événement a eu lieu quelques mois avant le mariage de Meghan et Harry, alors que Kate était enceinte de son 3ème enfant Louis.

Une journaliste se souvient de ce jour-là et de la réaction agacée que Meghan Markle a eu sur la scène face aux journalistes. Sarah Sands raconte cette scène surréaliste. Alors que le microphone passait de main en main, du prince William, à Kate Middleton, puis au prince Harry et que tout le monde était de très bonne humeur, Meghan Markle se serait impatientée de ne pas pouvoir prendre la parole. Elle aurait alors marmonné, de manière assez audible, mais d'une manière glaciale: "Et moi je n'ai pas de voix? N'ai-je pas le droit de parler?"

De quoi faire retomber l'ambiance joviale du jour. Les journalistes proches de la scène ce jour-là, étant interloqués de l'attitude de la fiancée du prince.

Sarah Sands estime dès lors que l'accord signé avec Netflix par Meghan et Harry est ce que la duchesse de Sussex a toujours voulu: "Enfin, elle peut être entendue, haut et fort. Il est évident qu'elle doit être ravie d'être de nouveau chez elle, à la maison."