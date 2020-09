Le prince Harry annule l'événement de l'année 2021 pour les vétérans de guerre: est-ce pour préserver son contrat juteux signé avec Netflix?

Selon le journal The Mirror, les patrons de la Fondation Invictus (dédiée aux vétérans de guerres blessés) auraient été "abasourdis" par la décision du prince Harry et de son épouse Meghan Markle de se retirer de l'événement - bien qu'officiellement, un porte-parole explique que les plans doivent être "reconceptualisés" en raison de la pandémie.

Le nouvel accord signé entre le prince Harry, Meghan Markle et Netflix pour plus de 100 millions de dollars a-t-il anéanti le projet initial du prince d'organiser une énorme fête pour les jeux Invictus pour les militaires blessés? C'est ce que révèle ce matin le journal "The Mirror".

Le prince Harry avait promis de récolter 1 million de livres sterling pour les Jeux Invictus, avec un spectacle musical et humoristique qui se tiendrait en Californie en juin 2021. L'événement espérait inclure des stars comme Beyonce et Ed Sheeran et devait être diffusé par le rival de Netflix, Amazon.

Mais à la suite du nouvel accord télévisé du duc et de la duchesse de Sussex, le couple se serait "éloigné" de l'événement, laissant les responsables de la Fondation Invictus "stupéfaits" lorsque des avocats de la famille royale les ont appelés pour leur annoncer la nouvelle la semaine dernière.

Selon le Sunday Times, une source a déclaré: "C'est une très mauvaise nouvelle et tout le monde chez Invictus est découragé."

"Harry avait dit "oui" l'année dernière, et tout allait de l'avant jusqu'à il y a 2 semaines. Cela devait être un grand moment pour les jeux Invictus et les vétérans de guerre. Cette décision laisse tout le monde dans l'embarras. Harry doit trouver une autre idée pour collecter des fonds pour eux. Il ne peut pas se retirer comme cela."