Murée dans le silence depuis 2 mois, Loana poste une vidéo depuis son lit "où elle n'a pas la forme"

Elle n'avait plus donné signe de vie depuis le 27 juin dernier. Déboussolée, Loana est apparue dans une vidéo qu'elle vient de poster ce lundi sur les réseaux sociaux. L'ex star de téléréalité est couchée dans son lit, a l'air épuisée. Elle remercie ses fans et ses amis et avoue qu'elle a été seule ces derniers temps, très seule. C'est aussi "seule" qu'elle a célébré son anniversaire avec son chien.

Emue, Loana révèle aussi qu'elle expliquera plus tard pourquoi elle ne va pas bien, mais pas maintenant.

En légende de cette vidéo, elle écrit: "Merci pour tous vos commentaires vos déclarations d’amour d’amitié et vos encouragements ça m’a fait très chaud au cœur et beaucoup plus que vous ne le croyez. Voilà je voulais vous remercier en vous faisant une une petite vidéo. Je suis peut-être pas au top de ma forme mais je me devais de vous dire un gros merci car vous m’avez réellement rendu le sourire et rempli mon cœur d’amour !! C’est incroyable comment vos messages si bienveillants et toujours rempli d’amour ont le pouvoir de soigner mes blessures et de m’encourager pour l’avenir.. Y’a tout cœur de toute mon âme de tout mon corps ce petit mot merci

n’est pas assez grand pour pouvoir vous expliquer à quel point je suis regonflée de plein de bonnes choses merci à vous plein de gros gros bisous et à très bientôt je vous aime je vous aime et merci. Avec plein de cœurs pour vous remercier de votre soutien... Merci et à très vite ;))." (sic)

Ce n'est pas la première fois que Loana ne donne plus de nouvelles sur les réseaux sociaux. En avril dernier, elle était déjà restée deux mois sans rien poster à l'intention de ses fans, ce qui avait provoqué beaucoup de commentaires de la part de ses abonnés inquiets.