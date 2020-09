En moins de 4 minutes, cette jeune femme avale à la cuillère un pot d'une célèbre pâte à tartiner

Après les plus gros mangeurs de hamburgers, voici la mangeuse la plus rapide de pâte à tartiner au chocolat. En effet, en 3 minutes et 56 secondes, cette Britannique arrive à vider un pot de 1 kilogramme de "choco" à l'aide d'une cuillère à soupe. Les dernières cuillères ont quand même dû mal à passer, la jeune femme étant proche de vomir mais le pot semble bien vide à la fin.

De cette manière, la jeune femme a ingurgité 5460 Kcal d'un coup. L'apport journalier moyen recommandé par jour pour une femme adulte étant situé entre 1800 et 2000 Kcal.