David et Victoria Beckham ont eu le coronavirus début mars: "Ils étaient pétrifiés d'avoir pu être des super-propagateurs"

David et Victoria Beckham auraient attrapé le nouveau coronavirus en faisant la fête à Los Angeles, en Californie, début mars, révèlent ce matin plusieurs tabloïds britanniques.

La légende du football de 45 ans, et son épouse styliste, 46 ans, se demandent même s'ils n'ont pas été des "super-spreaders'' ou "super-propagateurs", (c'est-à-dire des personnes porteuses du virus qui en ont infecté plusieurs autres) après que plusieurs membres de leur personnel ont également attrapé le virus.

Deux semaines de promotions entre Los Angeles, Miami et le Royaume-Uni

Les deux semaines avant l'apparition des premiers symptômes chez les Beckham avaient été particulièrement chargées. David et Victoria avaient multiplié les trajets en avion dans le monde avec leurs enfants, pour Los Angeles, Miami et la Grande-Bretagne.

Les Beckham sont rentrés de Los Angeles au Royaume-Uni pour le 21e anniversaire de leur fils Brooklyn célébré lors d'une impressionnante soirée dans les Cotswolds le 4 mars. Le 11 mars, ils retournaient en Floride pour le lancement de la nouvelle équipe de football de David, l'Inter Miami, en Floride avant de regagner les Cotswolds le 19 mars et d'y passer une quatorzaine, détaille le Daily Mail.

Il a été affirmé que c'était à Miami que le père de quatre enfants aurait commencé à se sentir mal, l'ancienne Spice Girl développant un mal de gorge et une température élevée peu de temps après.

Une source a déclaré au Sun: "C'était un scénario de cauchemar absolu''.

"Avant de développer les symptômes, ils ont assisté à de nombreux événements, car David avait de nombreuses sorties promotionnelles, lors desquelles il a serré beaucoup de mains et embrasser de nombreux fans et divers dignitaires du club'', a déclaré ce proche.

Des membres de leur staff gravement malades

La source a affirmé que plusieurs membres de l'équipe des Beckham, y compris des chauffeurs, des gardes du corps et des assistants personnels - sont également tombés malades, dont "deux d'entre eux très gravement".

Selon cette source, Victoria a "vraiment paniqué" et a forcé toute la famille à se mettre en quarantaine de manière rigide pendant plus de temps que la période des deux semaines requises, définies par le gouvernement britannique.

"Elle était absolument pétrifiée qu'ils puissent être des super-propagateurs et a fait tout ce qu'elle pouvait pour minimiser tous les risques futurs'', a déclaré cette source.

Une fois rétabli, le couple a pris régulièrement des nouvelles de son staff.

Ils ont envoyé des "petits colis de soins'' à au moins deux membres du personnel particulièrement touchés.