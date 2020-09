Katie Holmes est amoureuse: qui est le nouvel homme de sa vie?

Katie Holmes a un nouvel homme dans sa vie. L'ex épouse de Tom Cruise, un temps lié à l'acteur Jamie Foxx, semble avoir retrouvé l'amour dans les bras du restaurateur Emilio Vitolo Jr. Des photos exclusives publiées par le Daily Mail montrent le couple partager une étreinte et de nombreux baisers, alors qu'ils dînaient ensemble dans un restaurant de Manhattan. A un moment donné, l'actrice de 41 ans s'est même assise sur les genoux du restaurateur de 33 ans.

Qui est Emilio Vitolo Jr.?

Le magazine Hello a dressé le portrait du restaurateur qui fait battre le coeur de l'ancienne actrice de Dawson's Creek. Agé de 33 ans, il est le fils du chef italien Emilio Vitolo Sr. Il a grandi en travaillant dans le restaurant

de son père à New York, Ballato, et dirige maintenant le célèbre hotspot des célébrités avec ses deux frères.

Le New York Magazine a écrit: "Si Vitolo ne connaît pas votre nom lorsque vous prenez place dans son restaurant, il le connaîtra au moment où vous aurez fini votre expresso et grignoté une assiette de biscotti maison."

Emilio a fait des apparitions télévisées remarquées, comme dans "Royal Pains" et "Inside Amy Schumer" ainsi que dans des films tels que "Le droit de vivre" et "Le gâteau d'anniversaire".

Emilio Vitolo Jr. est-il célibataire?

Emilio était fiancée à la créatrice, Rachel Emmons, et l'année dernière, elle a publié un cliché sur les réseaux sociaux portant une veste avec "Mrs Vitolo" au dos et l'a légendée: "Future Mrs".

Cependant, aucune annonce officielle n'a été faite et les cloches du mariage n’ont pas jamais sonné. La fiancée en question a tout récemment rendu son compte Instagram privé.