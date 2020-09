Catherine Laborde atteinte de Parkinson: sa soeur Françoise donne de ses nouvelles

Catherine Laborde a présenté la météo sur la chaîne française TF1 de 1988 à 2017. Mais ces dernières années, ses apparitions publiques se font de plus en plus rares, et Catherine Laborde a opté pour une vie loin de l'agitation médiatique. Une vie calme, plus en adéquation avec sa maladie de Parkinson.

Dans l'émission "Que sont-ils devenus ?" sur Non Stop People, sa soeur, Françoise Laborde, a donné des nouvelles de l'ancienne présentatrice. "Catherine va bien", a-t-elle rassuré. Elle est toujours à l'Ile d'Yeu entourée de son mari, ses amis etc. Elle a terminé son livre qui va sortir en octobre ou en novembre."

Malgré tout, Catherine Laborde semble garder l'énergie pétillante qui l'a tant caractérisée tout au long de sa carrière. "Quand je l'ai au téléphone, elle est très énergique, pétillante... Il y a forcément des jours où elle est moins en forme, mais comme nous tous. Je suis très étonnée, on a l'impression que les choses sont parfaitement contrôlées."

L'ancienne présentatrice de TF1 avait déjà rassuré ses fans au mois de janvier 2020. "J'ai passé des moments terribles, mais depuis un mois et demi, ça va beaucoup mieux", avait-elle déclaré.

En 2018, Catherine Laborde avait sorti un livre intitulé "Trembler", dans lequel elle se confiait sur sa maladie. Elle se concentre désormais sur son autre passion de toujours : l'écriture.