Chrissy Teigen enceinte: elle dévoile une vidéo émouvante de son échographie avec sa fille Luna

Le chanteur John Legend annonçait en août la troisième grossesse de sa femme Chrissy Teigen, dans son clip "Wild". Depuis, la future maman partage son quotidien avec ses abonnés, jusqu'à poster une vidéo de sa dernière échographie.

Sur Instagram, cette vidéo cumule près d'un million de "likes". On y voit Chrissy allongée sur la table d'échographie de son médecin. Près d'elle : sa fille Luna, très curieuse de ce qu'elle voit. La petite n'hésite pas à s'emparer de l'appareil pour mener l'examen médical.

Comme le révèle la mannequin Chrissy Teigen, cette échographie avait avant tout pour but de rassurer la future maman, toujours très anxieuse en début de grossesse. "Avant que je sois capable de commencer à ressentir les coups de pied, l'anxiété prend le dessus sur moi et les moindres taches (pertes de sang, NDLR) ou douleurs me font peur", écrit-elle dans la légende de la vidéo.

L'échographie montre que le bébé, et la maman, se portent très bien.