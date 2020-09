Une ex-candidate de Koh-Lanta propose un strip-tease à Denis Brogniart, choqué: "Fais gaffe à ce que tu dis!" (vidéo)

Denis Brogniart anime l'émission de téléréalité Koh-Lanta depuis 2002, mais chaque année, les candidats lui offrent de nouvelles surprises.

Carole, aventurière de cette saison 2020, vient d'être éliminée par ses coéquipiers. Denis Brogniart, très actif sur Instagram, est revenu sur l'aventure de la Marseillaise dans un direct. L'animateur a notamment évoqué un coup de sang de la candidate avant le conseil fatidique.

À deux doigts de flouter les images

"On a été à deux doigts d'être obligés de flouter les images!", lance Denis Brogniart. "Quand Alix pense que tu as un collier d'immunité, tu as rétorqué, en faisant mine d'enlever ton haut "Je vais me déshabiller, je vais me mettre nue", rappelle-t-il.

"C'est vrai!", réagit la candidate en rigolant, un peu gênée. "Habituellement, je ne me mets pas nue comme ça, hein! je l'aurais pas fait jusqu'au bout, non!"

"Je me suis dit, 'C'est le début d'un strip-tease!", rajoute l'animateur, sans s'attendre à ce que la candidate en rajoute une couche.

"Avec toi si tu veux, en tête-à-tête!"

"Non, Denis, ça je le fais avec toi si tu veux, en tête-à-tête!", lance-t-elle en direct. "Oh ben d'accord! Oh ben merci! Fais gaffe à ce que tu dis! Ma femme va se poser des questions!", lance rapidement le présentateur, qui préfère couper court.

Carole, de son côté, assure que cette proposition était une petite blague. "Je plaisante jamais de la vie je me serais mise nue!", assure-t-elle.