Cet influenceur trouve une astuce inédite pour forcer les hommes à porter leur masque (vidéo)

Corey O'Brien, danseur professionnel et influenceur, habite Los Angeles. Là-bas, les habitants se doivent de porter un masque. Mais certains, comme chez nous, ne respectent pas cette règle, ce qui a le don d'agacer Corey.

"Hé, tu sors ce soir?"



Le danseur a donc développé une technique particulière, mais efficace, pour obliger les plus récalcitrants à mettre leur masque. "J'étais à l'instant dans une épicerie et il y avait un type qui ne portait pas son masque. Du coup, je suis allé le voir et je lui ai dit "Hé, tu sors ce soir?", explique-t-il sur le réseau social Tik Tok.

"Et il a répondu: 'Quoi? De quoi tu parles?' "Je lui ai répété: 'tu viens en boîte ce soir?' Et lui était là: 'Je ne sais pas de quoi tu parles!'", poursuit-il.

"C'est comme ça qu'on gagne les gars!"

"Et du coup j'étais là... 'Ok, tu n'es pas... Désolé, c'est juste que je suis gay, et que dans notre communauté, quand on ne porte pas son masque proprement, c'est pour indiquer aux autres qu'on veut avoir un rapport sexuel'... Et il a mis son masque!", crie l'influenceur à sa communauté, sur un ton victorieux. "C'est comme ça qu'on gagne les gars, il faut utiliser la masculinité toxique contre eux!"