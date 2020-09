Marie de Secret Story annoncée morte: CHOQUÉE, elle réagit sur Instagram

Un hacker a piraté le compte Instagram de Marie Garet dans la nuit du 6 septembre. La communauté de l'ancienne candidate de téléréalité a découvert les mots "Marie est décédée cette nuit" sur un écran noir, relate de magazine Star Mag.



Ensuite, c'était au tour du blogueur Aqababe de propager une fausse rumeur sur la gagnante de Secret Story 5. "Elle est actuellement en soins intensifs, dû au fait qu’elle s’est fait tabasser par son mec actuel, Dorian Baptiste. Hier, ils sont partis à la dune à Montpellier. En fin de soirée, il l’a massacrée, laissée pour morte, inconsciente. Des meufs ont vu Marie appeler au secours. La mère de Marie a donc appelé Dorian et il lui a répondu: "Je ne suis plus avec ta fille, je ne sais pas"", a publié le blogueur.

Marie a découvert qu'un hacker avait pris possession de son compte et qu'une personne propageait de fausses informations sur elle. Choquée, la trentenaire a rassuré ses fans. "Je viens tout juste de récupérer mon compte et me réveille outrée. Tout ce qui est décrit ci-avant et ci-après est totalement faux. Je suis hospitalisée oui, mais pour des raisons qui ne regardent personne", a expliqué Marie.

Cette dernière compte porter plainte contre le blogueur. "Je démens donc tout ces propos calomnieux et irai dès ma sortie déposer plainte contre aqua bike (NDLR: Aqababe) qui n’en est pas à son premier coup d’essai avec moi et mon entourage. Je vous demanderai donc s'il vous plait de respecter ma famille, les enfants qui sont comme les miens et ma personne vous qui m’avez toujours suivi et soutenue", a ajouté la femme de 35 ans.