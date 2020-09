Virée des Destiny's Child, LeToya s'est retrouvée SDF: "Je dormais dans ma voiture", révèle la chanteuse en larmes

Le groupe Destiny's Child a explosé sur la scène musicale avec la sortie de son single "No, No, No" en 1997. Leur ascension vers la célébrité a été fulgurante. Les quatre membres du groupe - Beyoncé Knowles, Kelly Rowland, LaTavia Roberson et LeToya Luckett - étaient des amies d'enfance dont les rêves se sont réalisés ensemble. Malheureusement, des problèmes personnels et professionnels ont provoqué des tensions au sein du groupe.



LeToya Luckett et LaTavia Roberson ont cessé de se produire avec Destiny's Child en 2000. Des accusations de favoritisme de la direction envers les membres du groupe et de mauvaise gestion des finances sont à l'origine de cette scission.



Destiny's Child a continué sans elles, en intégrant Michelle Williams dans le groupe composé de Beyoncé Knowles et Kelly Rowland.



LeToya a traversé des moments difficiles pendant qu'elle se battait pour lancer sa carrière solo. Elle s'est retrouvée sans domicile fixe alors que les tubes de ses anciennes amies passaient à la radio et à la télévision. "J'ai dormi quelques nuits dans ma voiture pendant que je préparais mon premier album", a-t-elle confié lors d'un live sur Instagram. "Je n'avais pas les moyens alors j'achetais des nouilles et je les faisais cuire dans une cafetière", a dit la star.



Heureusement, elle a pu poursuivre une carrière solo. Parallèlement à son métier de chanteuse, l'ex-Destiny's Child est devenue actrice. Elle joue dans la série Greenleaf, la pièce de théâtre Set It Off et dans la série de téléréalité de VH1, Family Hustle. Elle est aujourd'hui mariée et mère d'une petite fille.

LeToya et Beyoncé se sont réconciliées en 2018. Elles ont pris la pose ensemble pour prouver au monde qu'elles étaient à nouveau amies.