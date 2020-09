Angèle acculée sur les réseaux sociaux: Clara Luciani et Lous and the Yakuza contre-attaquent

La chanteuse Angèle, notamment connue pour son tube "Balance ton quoi" l'ayant propulsée au rang de figure de proue du mouvement #MeToo, a réagi mercredi à l'accusation d'agression sexuelle visant son frère Roméo Elvis. La chanteuse, qui remettait en question il y a quelques jours la présomption d'innocence pour une affaire similaire en France, a été submergée de messages quant aux agissements présumés du rappeur.

Angèle acculée sur les réseaux



Roméo Elvis s'était exprimé en début d'après-midi, reconnaissant avoir utilisé ses mains "de manière appropriée sur quelqu'un", après qu'une personne a publié, mardi, sur Instagram des extraits de conversation dans lesquels le rappeur affirmait avoir été "une merde sur le coup".

"Pas de story par rapport à ton frère?", "Balance ton frère", "Alors, tu dénigres toujours la présomption d'innocence maintenant que ton frère est dans la sauce?" et quantité d'autres commentaires similaires ont été postés sur les réseaux sociaux de l'interprète de "La loi de Murphy", à tel point que celle-ci a réagi dans l'après-midi.

"De la même façon que je me bats aux côtés des femmes et minorités négligées, je condamne les actes qui vont à l'encontre des mes principes", écrit-elle sur Instagram. Et d'ajouter: "C'est d'autant plus important qu'il s'agit d'un proche et heurtant de l'apprendre ainsi", plaidant pour une "prise de conscience globale" à venir et l'imposition d'un "changement des mentalités".





"A tous les cons qui osent s'en prendre à Angèle"

La chanteuse française Clara Luciani et la chanteuse belge Lous and the Yakuza ont réagi sur Instagram afin de dénoncer toutes les personnes qui s'en prennent à la jeune femme et à Lena Simonne, la compagne de Roméo Elvis.

"A tous les cons qui osent s'en prendre à Angèle, vous n'avez pas plus de coeur que de cerveau et je ne peux même pas vous appelez porcs parce que ce serait vous attribuer les deux", a écrit l'interprète de La Grenade et amie d'Angèle.





"Ceux qui s'attaque à Lena Simonne (NDLR: la compagne de Roméo Elvis) et à Angèle vous me dégoûtez du plus profond de mon âme", a écrit l'interprète de Dilemme et amie de Lena Simonne.