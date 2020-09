Décès de Bertrand-Kamal: Claude, Alban, Naoil... Les aventuriers de Koh-Lanta réagissent

La triste nouvelle a suscité l'émotion tant des téléspectateurs que des aventuriers de l'émission.

Bertrand-Kamal, candidat enblématique de Koh-Lanta, est décédé hier soir des suites d'un cancer du pancréas. Il n'avait que 31 ans. La nouvelle a choqué le public comme toute la grande "famille" Koh Lanta. L'animateur de l'émission, Denis Brogniart, s'est dit "dévasté". Des figures de l'émission ont également fait part de leur émotion.



Claude, l'un des candidats les plus marquants de la dernière saison, a fait part de son émotion sur Instagram : "Une énorme pensée pour toute la famille, c’est tellement triste. J’aurais aimé te rencontrer, repose en paix". "Putain de cancer à 31 ans seulement, toutes mes condoléances à la famille et aux proches de Bertrand-Kamal", a écrit pour sa part Alban, ancien du Combat des héros. "Perte d’un membre de la famille Koh-Lanta. J'aurais aimé le rencontrer, il respirait la joie de vivre. Repose en paix. Mes condoléances à la famille et proches", a réagi pour sa part Naoil, grande gagnante de Koh Lanta l'île des héros.







