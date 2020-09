Elle offre un maillot de bain à son petit ami: il ignore qu'il va se DISSOUDRE dans l'eau (vidéo)

Rebekah a joué un drôle de tour à son petit ami lors de leurs vacances. Elle lui a acheté un maillot de bain qui présentait une particularité très gênante : il se dissout au contact de l'eau. Quand le moment est venu pour lui de l'enfiler et d'aller se baigner dans la mer, Rebekah a commencé à filmer la scène.



Comme attendu, le jeune homme s'est retrouvé stupéfait de constater que son maillot de bain se décomposait sous ses yeux. Très embarrassé, il a appelé sa compagne à la rescousse, qui s'est contentée de glousser en contemplant le spectacle. Puis il l'a finalement rejoint en couvrant ses parties intimes avec les mains.



"Merci d'être venue m'aider", a-t-il ironisé. "Est-ce que tu as entendu les gens rire ?", a-t-il demandé. Le jeune homme a bien pris la plaisanterie. Et c'est tant mieux car la vidéo a été vue plus de 400.000 fois sur YouTube...



